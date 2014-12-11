奔驰需提高中国市场销量 方可夺下豪华车销售后冠--高管

路透德国斯图加特12月10日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)中国区董事长唐仕凯(Hubertus Troska)周三表示，梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)在中国市场需迎头赶上竞争对手宝马和奥迪，方能实现公司在2020年前成为全球最大豪华车生产商的目标。

Troska称，继今年在中国这个全球第一大汽车市场的销量提高约30%后，奔驰明年在中国市场的销量可望突破30万辆。

Troska说道，奔驰必须大幅缩小同竞争对手的差距，“中国市场持续增长的机会巨大。”

奔驰在中国市场多年来一直落后于宝马(BMWG.DE)和奥迪(VOWG_p.DE)，部分源于分销网络问题。2013年，奔驰品牌在中国销售22.8万辆，奥迪接近49.2万辆，宝马销量则超过36.2万辆。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)

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