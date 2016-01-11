戴姆勒预计旗下奔驰品牌在华销量将维持增长动能

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透底特律1月11日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)董事会成员Hubertus Troska周日称，戴姆勒旗下的豪车品牌奔驰(Mercedes-Benz)将在全球最大的汽车市场中国继续实现销量增长。
奔驰将在2016年下半年推出新款E系轿车，将进一步提振销售动能。奔驰去年在华销量实现跳增，受GLC运动型车(SUV)和新C系轿车的需求推动。
Troska拒绝对2016年的销量做预测，但他表示，近期市场震荡不会太让人担忧。
“我们对过去几天的情况不会太过担忧，”Troska在底特律车展举行前的一场奔驰晚间活动上表示。
去年奔驰在华汽车销售量为373,459辆，较2014年增长33%，表现远超过整体市场，2015年中国整体汽车销量料为同比增长3%。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。