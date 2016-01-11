戴姆勒预计旗下奔驰品牌在华销量将维持增长动能

路透底特律1月11日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)董事会成员Hubertus Troska周日称，戴姆勒旗下的豪车品牌奔驰(Mercedes-Benz)将在全球最大的汽车市场中国继续实现销量增长。

奔驰将在2016年下半年推出新款E系轿车，将进一步提振销售动能。奔驰去年在华销量实现跳增，受GLC运动型车(SUV)和新C系轿车的需求推动。

Troska拒绝对2016年的销量做预测，但他表示，近期市场震荡不会太让人担忧。

“我们对过去几天的情况不会太过担忧，”Troska在底特律车展举行前的一场奔驰晚间活动上表示。

去年奔驰在华汽车销售量为373,459辆，较2014年增长33%，表现远超过整体市场，2015年中国整体汽车销量料为同比增长3%。(完)