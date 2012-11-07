奔驰10月全球销量增逾6% 但在华销售再次下滑

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透法兰克福11月6日电---戴姆勒(DAIGn.DE)周二表示,麾下旗舰品牌奔驰(Mercedes-Benz)10月再次克服在中国这一主要成长市场销售疲弱局势,全球汽车销量增长逾6%,创下历来10月的销量纪录新高.
今年前10个月,包括奔驰10月销售的109,632辆汽车,总销量增长5.1%,至约107万辆.
"我们预计全年销售将创下新高,"奔驰销售主管Joachim Schmidt在声明中称.
尽管这似乎是正面消息,但奔驰持续严重落後于德国品牌宝马(BMWG.DE)和奥迪(VOWG_p.DE),後两者在中国市场成长更快.甚至在10月开始前,这两者各大致销售了110万辆汽车.
奔驰在中国仍销售疲弱.10月销量实际下降3.9%,至约15,900辆,奔驰将其归因于戴姆勒2011年10月销量"非常强劲".
戴姆勒补充称,10月旗下Smart汽车销量上升8.1%,使今年前10个月总体销量温和增长2.4%,或87,961辆汽车.(完)
--编译 于春红;审校 张明钧
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