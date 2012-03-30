梅赛德斯将进一步调降S级轿车在华优惠幅度

社交软件公司Snap周三将为IPO定价 目标筹资30亿美元
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。
路透法兰克福3月29日电---戴姆勒集团旗下高端汽车品牌梅赛德斯-奔驰表示，公司为提升2月份S级轿车在华销量而加大了优惠促销力度，但未来会大幅减小折扣。
梅赛德斯-奔驰营销总裁乔基姆·施密特(Joachim Schmidt)表示：“并非25%左右，平均来说，2月经销商以12%的折扣率在中国销售S级轿车，3月份该折扣率已降至8%。”
“我们会进一步降低折扣至5%左右的区间……我们不再极力打折销售了。”
施密特表示，在推出S级Grand Edition版车型前，有必要打折促销，以清理库存。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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