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国际财经 | 2015年 4月 8日 星期三 18:03 BJT

奔驰豪华车品牌3月销量跳增16%

路透柏林4月8日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)周三表示，旗下奔驰(Mercedes-Benz)豪华车品牌的3月销量跳升16%至183,467辆，为该公司有记录以来最高同期水准。

戴姆勒称，上月在欧洲、中国及美国创纪录的交车数量，推动了第一季销量达到429,602辆，较去年同期高出15%。

包括Smart等迷你车款在内的奔驰车系销量，在3月成长了16%至195,451辆，今年迄今的成长幅度增至15%，或为458,346辆。(完)

(编译 李婷仪 审校 王洋)

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