奔驰豪华车品牌3月销量跳增16%

美元兑日圆升至八周高位 因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透柏林4月8日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)周三表示，旗下奔驰(Mercedes-Benz)豪华车品牌的3月销量跳升16%至183,467辆，为该公司有记录以来最高同期水准。
戴姆勒称，上月在欧洲、中国及美国创纪录的交车数量，推动了第一季销量达到429,602辆，较去年同期高出15%。
包括Smart等迷你车款在内的奔驰车系销量，在3月成长了16%至195,451辆，今年迄今的成长幅度增至15%，或为458,346辆。(完)
(编译 李婷仪 审校 王洋)
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路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米事件，以及迪士尼和英伟达的业绩。
路透纽约/伦敦5月10日 - 金价周三转跌，但持于前日触及的八周低 位之上，因美国总统特朗普突然意外解雇FBI局长科米打压美股，但进一 步升息的预期抑制金价升幅。 美股和美元下跌，因风险意愿减弱，市场担心特朗普解雇FBI局长科 米可能令其推进税改计划变得更难。 1747 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,218.95美元，持于周 二触及的两个月低位1,213.81美元之上，但随着美国10年期公债收益率上涨，金价转跌。 美国6月期金收高0.2%，报1,218.90美元。 “在前几日大幅下跌后，今日试图企稳，”德国商业银行分析师Cars ten Fritsch称，“特朗普解雇科米，增加了不确定性，股市升势看似暂 停了。” “特朗普和朝鲜的不可预见性提醒市场，地缘政治风险没有完全消失 ，只是暂时冬眠了，”丹麦盛宝银行商品研究主管Ole