江苏物价局确定奔驰纵向价格垄断--新华

路透北京8月18日 - 江苏省物价局日前查明，德国豪华车制造商奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)对下游售后市场的零部件价格以及维护保养价格进行控制，为典型的纵向价格垄断。奔驰是戴姆勒 (DAIGn.DE)旗下企业。

新华社周日援引江苏省物价局反价格垄断分局局长周高报导称，7月下旬起，江苏对苏州、无锡、淮安、扬州、丹阳五市的奔驰经销商展开突击检查，并调查了上海奔驰东区总部、大连中升之星汽车销售公司总部，掌握了奔驰价格垄断的相关证据，案件取得重要突破。

“奔驰案是典型的纵向价格垄断，即利用自身主导地位，对下游售后市场的零部件价格以及维护保养价格进行控制。”周高说，许多进口车的整车售价远高于海外数倍甚至十几倍。尤其是零部件遭整车生产厂大幅加价，是极不正常的现象。

一辆车所有配件的价格之和与整车售价的比值形成了“零整比”指标，反映着汽车的维修成本。据中国汽车维修协会4月披露，奔驰C级的零整比竟高达1273%，这就意味着一辆奔驰C级轿车拆了卖零件的钱，够买12辆整车。

针对多家跨国汽车巨头的反垄断调查正在全国进行，江苏省物价局受国家发改委指定、负责奔驰汽车垄断案调查工作。

发改委对汽车及配件的调查开始于2011年底，在广泛征求相关企业、行业协会、专家和律师意见的基础上，发改委对严重违反反垄断法的一些汽车整车、零配件生产企业和经销商进行了调查，并将根据违法的情况依法作出处理，目的就是维护汽车市场的竞争秩序，保护消费者的合法权益。

发改委秘书长李朴民此前曾表示，发改委完成了对日本12家企业实施汽车零部件和轴承价格垄断案的调查工作，并将依法进行处罚。新华社并援引经济参考报消息称，至少12家日本零部件企业面临的罚单总额将超过10亿元。

此前，湖北地区四家宝马经销商因操纵市场价格，损害消费者和其他经营者利益，被湖北省物价局罚款162万元。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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