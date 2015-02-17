戴姆勒称将在中国和德国召回14.9万辆奔驰轿车

戴姆勒周一称，因安全原因将在中国和德国召回14.9万辆奔驰轿车。戴姆勒称，公司已经意识到这些车辆发动机舱内的密封条可能会松脱，在极个别情况下会与热组件接触。该公司称，中国受影响车辆为12.7万辆E级和CLS级汽车，德国受影响车辆为2.2万辆。路透