江苏物价局确定奔驰纵向价格垄断

据新华社报导，江苏省物价局查明德国豪华车制造商奔驰对下游售后市场的零部件价格以及维护保养价格进行控制，为典型的纵向价格垄断。奔驰是戴姆勒旗下企业。中国针对多家跨国汽车巨头的反垄断调查正在进行，江苏省物价局受国家发改委指定、负责奔驰汽车垄断案调查工作。图为奔驰车辆上的logo。路透