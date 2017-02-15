伯克希尔哈撒韦去年第四季大举吃进苹果股票 增持航空股

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约2月14日 - 巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)去年第四季大规模买进股票，其所持苹果(AAPL.O)的股票增加近三倍，所持美国四大航空公司的股票则增加七倍。
伯克希尔哈撒韦在一份监管文件中称，截至去年12月31日，共持有5,740万股苹果股票，三个月前仅为1,520万股。这些股票目前价值77.4亿美元。
该公司还报告称，持有93亿美元的航空公司股票，对美国航空集团(AAL.O)、达美航空(DAL.N)、西南航空(LUV.N)及联合大陆控股(UAL.N)四家公司每家投资超过21亿美元。
该公司还披露，买入卫星广播公司Sirius XM Holdings(SIRI.O)和种子公司孟山都(MON.N)的股票。
尽管还不清楚这些投资是何人所为，但文件所反映的似乎多为巴菲特所说的他在11月8日美国大选至1月底期间买入的120亿美元股票。
伯克希尔哈撒韦规模较大的投资，譬如富国银行(WFC.N)、可口可乐(KO.N)以及IBM(IBM.N)，通常都由巴菲特操刀，不过这位86岁的亿万富豪近几年来已经放权给副手Todd Combs和Ted Weschler进行投资。
去年伯克希尔哈撒韦首次投资苹果就颇引人关注，因为巴菲特素来不喜欢科技类股(只有IBM除外)，认为这类股票在他的研究能力之外。
此次再度投资苹果规模更大，使伯克希尔哈撒韦成为苹果十大股东之一。
“我看到这样的苹果股票仓位规模吃了一惊，”Gardner Russo & Gardner的资产管理人Thomas Russo说。他管理110亿美元的资产，其中包括12%的伯克希尔哈撒韦股份。
伯克希尔哈撒韦没有回应置评要求。(完)
(编译 侯雪苹/郑茵 审校 张荻/王兴亚)
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