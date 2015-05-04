伯克希尔哈撒韦50岁生日 巴菲特举办盛会款待股东

路透内布拉斯加州奥马哈5月3日 （记者 Jonathan Stempel） - 沃伦·巴菲特举办了一场精彩的盛会，尤其是这次他自己是主角。

随着四万多伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)股东涌入奥马哈，庆祝巴菲特掌舵伯克希尔哈撒韦50周年，这场活动变得更加盛大。伯克希尔哈撒韦年度股东大会被他称作“资本主义的伍德斯托克音乐节”。

在市中心的世纪链（CenturyLink ）广场，巴菲特与其老搭档查理·芒格（Charlie Munger）在台上坐了五个小时，一边喝着可口可乐，一边吃着花生糖，一边回答着股东与投资者的问题。

但除了参加股东大会外，还有许多事情可干。

许多人与其他股东会面。这也是购物的时候，巴菲特希望来客们在伯克希尔旗下的80多家商户购物。这也是开吃的时候。而对于想要在大会上占据好位置的一些人来说，这也是熬夜的时候。这确实是在熬夜。

投资研究分析师Kyle Cleeton称，他周五晚上10点就到了广场，距开会还有九个小时。“我想排在队伍最前面，”他说道。

更多人周五晚在奥马哈镇到处逛游。伯克希尔在奥马哈有一个购物中心，里面有波仙珠宝（Borsheim）的珠宝店。伯克希尔还搭了一个巨大的户外帐篷，里面有乐队演出。

酒店房费在股东大会期间可能高达400美元一晚。除了大学棒球世界系列赛（College World Series），伯克希尔哈撒韦年度股东大会是奥马哈最具吸引力的盛事。

“10或者15年后，他（巴菲特）就没法举行股东大会了，”来自密歇根的验光师Tia Tucker说道。“说你看着了巴菲特，就几乎等于说我们正在见证历史。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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