版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 5月 4日 星期一 14:58 BJT

伯克希尔哈撒韦50岁生日 巴菲特举办盛会款待股东

沃伦·巴菲特举办了一场精彩的盛会，尤其是这次他自己是主角。随着四万多伯克希尔哈撒韦股东周末涌入奥马哈，庆祝巴菲特掌舵伯克希尔哈撒韦50周年，这场活动变得更加盛大。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐