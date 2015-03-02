焦点：巴菲特谈接班问题 称已有合适人选

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Luciana Lopez\Jonathan Stempel
路透纽约2月28日 - 执掌伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway） 五十载，巴菲特将一家濒临破产的纺织企业变成一个庞大的企业帝国，其业绩远超美国多数企业。
但巴菲特现在明明白白地说：别指望未来50年还能续写这样的辉煌。
84岁高龄的巴菲特在周六公布的年度致股东信中称，伯克希尔每股净值已是起初的75.1万倍，公司规模如此之大，未来增长步伐无法媲美过往。
巴菲特表示，未来的10到20年里，不管是谁执掌伯克希尔，都得好好考虑他迄今不愿采纳的步骤，譬如支付股息或者进行“大规模”股票回购。
巴菲特亦谈及伯克希尔另一个更迫在眉睫的问题--谁来接班？他称，他自己和董事会“认为我们已有合适人选接替我出任执行长，也许10年甚至更久，他在某些方面会比我现在做得更出色”。
尽管巴菲特未指名道姓，但91岁的伯克希尔副董事长芒格（Charlie Munger）称，阿贝尔（Greg Abel）和詹恩（Ajit Jain）这两名巴菲特的顶尖助手是上佳人选。
52岁的阿贝尔执掌伯克希尔哈撒韦能源公司，而63岁的詹恩30年来为巴菲特执掌保险业务。
接班人也可能是女性，巴菲特说“性别永远不应成为决定谁当执行长的因素。”
他补充道，运营伯克希尔投资的康布斯（Todd Combs）和魏希勒（Ted Weschler）“在评估并购方面对执行长可能特别有帮助”。
伯克希尔目前市值3,630亿美元。
伯克希尔周六公布第四季获利下滑17%，从上年同期的49.9亿美元或每股A类股获利3,035美元，跌至41.6亿美元或每股A类股获利2,529美元，因投资收益和保险业务业绩下滑。
营运获利则从37.8亿美元或每股2,297美元，上扬5%至39.6亿美元或每股2,412美元。
2014年全年获利增加2%至198.7亿美元，而营运获利增加9%至165.5亿美元。营收增加7%至1,946.7亿美元。
每股账面价值则上涨8.3%至146,186美元，但为六年里第五次落后于标普500指数 的涨幅。巴菲特认为每股账面价值是衡量伯克希尔价值的良好指标。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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