伯克希尔哈撒韦50岁生日，巴菲特举办盛会款待股东

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内布拉斯加州奥马哈5月3日 - 沃伦·巴菲特举办了一场精彩的盛会，尤其是这次他自己是主角。
随着四万多伯克希尔哈撒韦 股东涌入奥马哈，庆祝巴菲特掌舵伯克希尔哈撒韦50周年，这场活动变得更加盛大。伯克希尔哈撒韦年度股东大会被他称作“资本主义的伍德斯托克音乐节”。
在市中心的世纪链（CenturyLink ）广场，巴菲特与其老搭档查理·芒格（Charlie Munger）在台上坐了五个小时，一边喝着可口可乐，一边吃着花生糖，一边回答着股东与投资者的问题。
但除了参加股东大会外，还有许多事情可干。
许多人与其他股东会面。这也是购物的时候，巴菲特希望来客们在伯克希尔旗下的80多家商户购物。这也是开吃的时候。而对于想要在大会上占据好位置的一些人来说，这也是熬夜的时候。这确实是在熬夜。
投资研究分析师Kyle Cleeton称，他周五晚上10点就到了广场，距开会还有九个小时。“我想排在队伍最前面，”他说道。
更多人周五晚在奥马哈镇到处逛游。伯克希尔在奥马哈有一个购物中心，里面有波仙珠宝（Borsheim）的珠宝店。伯克希尔还搭了一个巨大的户外帐篷，里面有乐队演出。
酒店房费在股东大会期间可能高达400美元一晚。除了大学棒球世界系列赛（College World Series），伯克希尔哈撒韦年度股东大会是奥马哈最具吸引力的盛事。
“10或者15年后，他（巴菲特）就没法举行股东大会了，”来自密歇根的验光师Tia Tucker说道。“说你看着了巴菲特，就几乎等于说我们正在见证历史。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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