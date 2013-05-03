股神巴菲特开通Twitter账号

路透5月2日 - 股神沃伦·巴菲特（Warren Buffett）自称对高科技没兴趣，但却也没能躲开Twitter。

现年82岁的巴菲特开通了Twitter账号，并在周四发出他的第一条消息。

“沃伦来了，”巴菲特通过@WarrenBuffett发信息称。巴菲特账号开通后10分钟内便赢得超过1万关注者。

巴菲特发布第一条Twitter消息时正在参加《财富》杂志（Fortune）周四早些时候举办的一个网上直播活动。

巴菲特本周末还将在奥马哈市（Omaha）主持召开伯克希尔·哈撒韦股东年会，这次会议吸引了逾3.5万投资者，其中很多人预计将会在Twitter上发布巴菲特所说的一切。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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