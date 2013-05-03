股神巴菲特开通Twitter账号

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透5月2日 - 股神沃伦·巴菲特（Warren Buffett）自称对高科技没兴趣，但却也没能躲开Twitter。
现年82岁的巴菲特开通了Twitter账号，并在周四发出他的第一条消息。
“沃伦来了，”巴菲特通过@WarrenBuffett发信息称。巴菲特账号开通后10分钟内便赢得超过1万关注者。
巴菲特发布第一条Twitter消息时正在参加《财富》杂志（Fortune）周四早些时候举办的一个网上直播活动。
巴菲特本周末还将在奥马哈市（Omaha）主持召开伯克希尔·哈撒韦股东年会，这次会议吸引了逾3.5万投资者，其中很多人预计将会在Twitter上发布巴菲特所说的一切。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。