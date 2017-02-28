巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦对苹果持股增加逾一倍--CNBC

1月27日，美国投资大鳄巴菲特(Warren Buffett)在纽约出席活动的资料图。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透纽约2月27日 - 美国投资大鳄巴菲特(Warren Buffett)周一对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，麾下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)(BRKb.N)对苹果(AAPL.O)的持股自2016年底以来增加逾一倍，成为持有最多的股票之一，并称美股整体上没有达到“泡沫区域”。他是伯克希尔哈撒韦的董事长及执行长。

“苹果打动我的地方，是拥有用户粘性非常高的产品，而且对使用者来说非常有用...”巴菲特称。他称伯克希尔哈撒韦目前持有约1.33亿股苹果股票，根据上周五收盘价计算价值约为180亿美元，在伯克希尔哈撒韦股票持仓中位居第二。

根据监管文件，截至12月31日，伯克希尔哈撒韦持有6,120万股苹果，总价值67.5亿美元。

巴菲特称，苹果执行长库克“做得非常棒”，但表示在该公司公布财报后就没有继续买进其股票。

巴菲特还表示，以目前的利率水平来看，美股的估值比较便宜；伯克希尔哈撒韦自11月8日美国总统选举日临近以来投入大约200亿美元买进股票。

巴菲特称，要试图找到股价底部是极为困难的事，他不知道近期股票市场会发生什么事。

他称，美国股票“明天跌掉20%”也是可理解的。

巴菲特表示，伯克希尔哈撒韦对于航空股的持仓不变。他称从历史上来看，对航空股定出价格是一件“非常困难的事”，另外他从未与伯克希尔哈撒韦持股的四家航空公司的执行长见过面。

根据美国证券交易委员会(SEC)申报文件，伯克希尔哈撒韦公布12月31日止持有93亿美元的航空股，对美国航空集团(American Airlines Group)(AAL.O)、达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)、西南航空(Southwest Airlines)(LUV.N)以及联合大陆控股(United Continental Holdings)(UAL.N)等业者的持股各都超过21亿美元。

巴菲特先前积极支持民主党总统候选人希拉里，他称将根据美国在未来四年的安全程度，来评判特朗普的表现。他同时指出，亦将根据美国整体经济表现等因素来给这位共和党总统评分。

尽管巴菲特不认同特朗普的一些政策，但他称无论谁当总统，美国经济未来四年都会变得更好。

关于卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)(KHC.O)放弃收购联合利华(Unilever)(ULVR.L)，巴菲特表示从来就不是敌意收购，且没有“替代交易”。伯克希尔哈撒韦是卡夫亨氏的主要投资者之一。

当被问及伯克希尔哈撒韦拥有的860亿美元庞大现金储备时，他表示公司“永远在寻求”并购但“还未接近达成任何交易”。

巴菲特对亚马逊(AMZN.O)执行长贝佐斯表示赞赏，称之为他所见过的最佳经理人，并称伯克希尔哈撒韦错过了早期买进亚马逊股票的“重大机遇”。

他并表示，即便每年增长2%，美国经济也能表现“出色”。(完)