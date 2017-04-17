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亚洲 | 2017年 4月 17日 星期一 23:18 BJT

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房

Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司

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