伯克希尔哈撒韦买进Kinder Morgan股票 加大押注石油产业

路透2月16日 - 巴菲特(Warren Buffett)麾下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)(BRKb.N)周二披露向输油管线企业Kinder Morgan(KMI.N)进行投资，在油价接近12年低位之际加大对石油产业的押注。

据美国证券交易委员会(SEC)文件显示，伯克希尔哈撒韦拥有约2,653万股Kinder Morgan股权，去年年底时价值约3.959亿美元。

Kinder Morgan股价盘后上涨0.98美元或6.3%，至16.60美元。收盘时上涨0.66美元报15.62美元。

伯克希尔哈撒韦还提高对石油炼厂Phillips 66 (PSX.N)的持股。到上周五为止，该公司在Phillips 66股票花费10.8亿美元，获得14.3%的股权。

巴菲特及其副手Todd Combs和Ted Weschler是否对Kinder Morgan进行投资尚不清楚，但这种性质的小规模投资通常不是巴菲特所为。

不过投资者常把此类消息看作巴菲特及其投资经理认为哪些资产有价值的信号。(完)