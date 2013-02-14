企业并购: 伯克希尔哈撒韦与3G Capital以现金232亿美元收购亨氏

路透2月14日 - 知名蕃茄酱制造商亨氏(H.J. Heinz Co)周四表示,投资大亨巴菲特(Warren Buffett)旗下公司伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)以及3G Capital将联手收购亨氏,每股收购价格为72.50美元,相当于232亿美元现金.

若计入收购后所承接的债务,收购亨氏的价码高达280亿美元,其谓之食品业史上最大收购案.

亨氏表示,这笔交易将由伯克希尔哈撒韦及3G Capital用现金、债务展期以及摩根大通和富国银行提供债务融资加以融通.

该公司并未详细说明伯克希尔哈撒韦及3G Capital个别贡献的现金金额.美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导指出,两家公司将会各提出45亿美元现金供收购之用.

巴菲特向CNBC表示,"这个交易和伙伴都符合我的风格,"他并称伯克希尔哈撒韦及3G Capital将成为对等股权伙伴.