《企业并购焦点》巴菲特携手巴西私募公司3G,欲以232亿美元收购亨氏

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
本次交易是巴菲特与私募股权公司之间一次异乎寻常的联手,以往巴菲特收购都是独自出手.他和3G创始人Jorge Paulo Lemann相识多年,据他说Lemann去年12月找他商议收购亨氏的想法.
伯克希尔公司一位投资者表示,他对这宗交易喜忧参半,因为这类公司在国内成长前景有限.
而另一位投资者--Destination财富管理公司的Michael Yoshikami则看好这宗收购,认为可以为其他交易提供现金流.
对于3G这家鲜为人知的巴西公司,这桩购并案可对其收购快餐连锁企业汉堡王(Burger King) 形成补充.3G在2010年底收购了汉堡王,至今仍持有多数股权.
亨氏表示,这宗交易的资金来源为伯克希尔公司和3G的现金,债务展期以及摩根大通和富国银行提供的债务融资.巴菲特对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,伯克希尔和3G将均等持股.
这就是说,这宗交易需要新增举债约60-70亿美元.
亨氏股价在纽约股票交易所劲扬19.9%或12.02美元,收报72.50美元.(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币