《企业并购焦点》巴菲特携手巴西私募公司3G,欲以232亿美元收购亨氏

本次交易是巴菲特与私募股权公司之间一次异乎寻常的联手,以往巴菲特收购都是独自出手.他和3G创始人Jorge Paulo Lemann相识多年,据他说Lemann去年12月找他商议收购亨氏的想法.

伯克希尔公司一位投资者表示,他对这宗交易喜忧参半,因为这类公司在国内成长前景有限.

而另一位投资者--Destination财富管理公司的Michael Yoshikami则看好这宗收购,认为可以为其他交易提供现金流.

对于3G这家鲜为人知的巴西公司,这桩购并案可对其收购快餐连锁企业汉堡王(Burger King) 形成补充.3G在2010年底收购了汉堡王,至今仍持有多数股权.

亨氏表示,这宗交易的资金来源为伯克希尔公司和3G的现金,债务展期以及摩根大通和富国银行提供的债务融资.巴菲特对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,伯克希尔和3G将均等持股.

这就是说,这宗交易需要新增举债约60-70亿美元.