伯克希尔哈撒韦在寻觅更多类似亨氏的收购交易--巴菲特

路透3月4日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)执行长巴菲特周一表示，该公司正在寻觅更多类似收购亨氏的交易。

“如果我们有机会收购另一个亨氏，我们会这样做，”巴菲特在CNBC电视台接受专访时表示。

巴菲特在延时专访中称，伯克希尔哈撒韦喜欢亨氏所从事的业务、230亿美元的交易价格、以及该交易的合伙人--私募基金业者3G Capital。

“我们希望100年后拥有亨氏，”巴菲特表示。“如果自己拥有知名品牌，且精心经营，这会是很棒的资产。”

巴菲特还指出，他目前并未关注其他消费类产品企业，但正在某个领域寻觅可能的交易，他不愿透露是哪个领域。在最近收购了多家纸媒之后，巴菲特表示，目前无意从Tribune Co. TRBAA.PK手中收购芝加哥论坛报和洛杉矶时报。

但他过去一直在收购较小群体的报纸，周五还表示计划继续收购纸媒。

上周五巴菲特发布2013年致股东信。巴菲特在这份备受关注的信函中称，伯克希尔哈撒韦今年可能终结跑赢标普500指数的最长持续时间。当以五年增长率来看，该公司的每股净值增幅可能首次不及该指数的升幅。

巴菲特在专访中指出，伯克希尔哈撒韦正在买入一些比其他类型投资低廉的股票。“我们在买入这些股票，并不是因为我们预期股价上涨，而是因为我们认为其有很好的投资价值。”

巴菲特仍对美国经济形势持乐观看法，尽管华府因财政问题陷入僵局，且经济复苏不温不火。他在谈到美国经济复苏时说，“虽然并未快速成长...但也不是停滞不前。”(完)

(编译 李爽; 审校 张明钧)

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