伯克希尔哈撒韦购入44.8亿美元的Phillips 66股权

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月29日 - 投资大亨巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)披露，购入44.8亿美元的炼油商Phillips 66 (PSX.N)股权，重建油价大跌前对能源业的押注。
本次交易购入5,798万股，或大致相当于10.8%的Phillips 66股权，该笔交易是周五晚间提交给美国证券交易委员会(SEC)时披露的。Phillips 66周五收盘报77.23美元。
伯克希尔哈撒韦曾一度持有Phillips 66的大量股权，但在2014年2月时脱手近三分之二。
自那以来原油价格下跌过半，不过Phillips 66股价累计跌幅不到1%。
Phillips 66发言人Dennis Nuss周六表示，该公司不会对特定股东发表评论。
伯克希尔哈撒韦可能第二季就已开始重新加码Phillips 66股权，当时其总计收购了合到30.9亿美元的后者股权。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。