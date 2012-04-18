伯克希尔哈撒韦执行长巴菲特周二称确诊患一期前列腺癌，但“根本谈不上危及生命，甚至不会使身体显着衰弱”。他表示7月中旬开始接受两个月的每日放射治疗，其间出行受限。巴菲特2月底告诉投资者，公司已经决定下任掌舵者人选，但出於一贯的谨慎拒绝透露被选者是谁，连被选者本人都不知道。路透