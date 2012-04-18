巴菲特称患前列腺癌 未危及生命

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透4月17日电（记者 Ben Berkowitz）---伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）(BRKa.N)执行长巴菲特周二称，他已被确诊患一期前列腺癌，但状况“根本谈不上危及生命，甚至不会使身体显着衰弱”。
巴菲特在声明中称，从7月中旬开始他将接受为期两个月的每日放射治疗，在这期间他的出行将受限制。
伯克希尔哈撒韦在全球有27万名雇员，这一消息或将使该公司关於巴菲特接班人的讨论更加激烈。
巴菲特2月底告诉投资者，伯克希尔哈撒韦已经决定下任掌舵者人选，但出於一贯的谨慎拒绝透露被选者是谁，并表示连被选者本人都不知道。
巴菲特去年在《纽约时报》发表文章称美国富人有义务缴纳更高个人所得税，由此催生了“巴菲特规则”，不过该规则在周一的参议院投票中因共和党人的反对而未获通过。
伯克希尔哈撒韦股价在周二美股盘後交易下跌1.5%。
该公司一名投资者表示，人们因巴菲特身体状况的消息而恐慌是合理的，但对於股票而言没有实际变化，消息也不是卖出股票的理由。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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