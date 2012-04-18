巴菲特称患前列腺癌 未危及生命

2011年11月21日在日本的记者会中用日语高呼口号为日本加油。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透4月17日电（记者 Ben Berkowitz）---伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）(BRKa.N)执行长巴菲特周二称，他已被确诊患一期前列腺癌，但状况“根本谈不上危及生命，甚至不会使身体显着衰弱”。

巴菲特在声明中称，从7月中旬开始他将接受为期两个月的每日放射治疗，在这期间他的出行将受限制。

伯克希尔哈撒韦在全球有27万名雇员，这一消息或将使该公司关於巴菲特接班人的讨论更加激烈。

巴菲特2月底告诉投资者，伯克希尔哈撒韦已经决定下任掌舵者人选，但出於一贯的谨慎拒绝透露被选者是谁，并表示连被选者本人都不知道。

巴菲特去年在《纽约时报》发表文章称美国富人有义务缴纳更高个人所得税，由此催生了“巴菲特规则”，不过该规则在周一的参议院投票中因共和党人的反对而未获通过。

伯克希尔哈撒韦股价在周二美股盘後交易下跌1.5%。

该公司一名投资者表示，人们因巴菲特身体状况的消息而恐慌是合理的，但对於股票而言没有实际变化，消息也不是卖出股票的理由。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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