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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 25日 星期一 14:22 BJT

德国官员称柏林新机场项目不会成“烂尾工程”

柏林机场管理部门发言人Ralf Kunkel称柏林新的国际机场将如期在2017年启用，否认媒体“烂尾工程”说法。该机场项目之前因行政手续和技术问题曾多次推迟进度，媒体报导称其最终可能成为“烂尾工程”。即便新机场2017年启用，也较最初的目标晚了六年。该项目一再推迟，已经影响到德国工程技术先进、组织能力卓越的声誉。路透

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