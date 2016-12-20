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时事要闻 | 2016年 12月 20日 星期二 17:07 BJT

袭击柏林圣诞集市的嫌犯是一名23岁的巴基斯坦人--报载

路透柏林12月20日 - 德国画报周二报道称，周一驾驶卡车冲击柏林圣诞集市的嫌犯是来自巴基斯坦的男子Naved B.，现年23岁。

德国画报援引参与调查的消息人士言论称，该名男子约在一年前进入德国。（完）

(编译 高琦 审校 于春红)

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