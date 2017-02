柏林电影节“热恋”斯特里普和朱莉

路透柏林2月14日电(记者 Mike Collett-White)---梅丽尔·斯特里普(Meryl Streep)周二再捧大奖,柏林电影节向其颁发终身成就奖。

情人节当天,组委会不仅向斯特里普颁奖,还将特别放映其出演的《铁娘子》(The Iron Lady)。两天前,62岁的斯特里普凭借在片中饰演撒切尔夫人,荣获英国电影学院奖(BAFTA)。

好莱坞明星安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie)周一晚在柏林获得“为了和平的电影”(Cinema For Peace)奖项,该奖是授予宣扬人性价值的电影导演。

今年柏林电影节放映了朱莉导演的《血与蜜之地》(In the Land of Blood and Honey),该片是关於波黑战争的,领奖前朱莉与布拉特·皮特现身红地毯。

朱莉告诉路透:“这个奖项……不仅因为我们拍了一部回忆过去的电影,还因为剧组和项目期待当地未来更繁荣,这是我们真正想要的。”

而斯特里普凭借饰演撒切尔夫人,已获得金球奖和奥斯卡提名。在30多年的演艺生涯中,她已获得过16项奥斯卡提名。

但斯特里普迄今仅获过两次奥斯卡奖:一次是因1979年《克莱默夫妇》(Kramer vs. Kramer)获最佳女配角奖,另一次是因1982年《苏菲的选择》(Sophie's Choice)获最佳女主角奖。(完)

编译:黎黎 发稿:王凤昌

