柏林电影节“热恋”斯特里普和朱莉

梅丽尔·斯特里普（Meryl Streep）周二再捧大奖，柏林电影节向其颁发终身成就奖。

路透柏林2月14日电（记者 Mike Collett-White）---梅丽尔·斯特里普（Meryl Streep）周二再捧大奖，柏林电影节向其颁发终身成就奖。

情人节当天，组委会不仅向斯特里普颁奖，还将特别放映其出演的《铁娘子》（The Iron Lady）。两天前，62岁的斯特里普凭借在片中饰演撒切尔夫人，荣获英国电影学院奖（BAFTA）。

好莱坞明星安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）周一晚在柏林获得“为了和平的电影”（Cinema For Peace）奖项，该奖是授予宣扬人性价值的电影导演。

今年柏林电影节放映了朱莉导演的《血与蜜之地》（In the Land of Blood and Honey），该片是关於波黑战争的，领奖前朱莉与布拉特·皮特现身红地毯。

朱莉告诉路透：“这个奖项……不仅因为我们拍了一部回忆过去的电影，还因为剧组和项目期待当地未来更繁荣，这是我们真正想要的。”

而斯特里普凭借饰演撒切尔夫人，已获得金球奖和奥斯卡提名。在30多年的演艺生涯中，她已获得过16项奥斯卡提名。

但斯特里普迄今仅获过两次奥斯卡奖：一次是因1979年《克莱默夫妇》（Kramer vs. Kramer）获最佳女配角奖，另一次是因1982年《苏菲的选择》（Sophie's Choice）获最佳女主角奖。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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