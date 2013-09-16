独家：德国拟不修改现行法律而实现欧盟银行业联盟

* 柏林研拟一项银行解决方案，打算在选举后实施

* 德国的提议或可打破围绕银行业联盟问题的僵局

* 欧盟官员受到鼓舞，预测谈判将持续数月

路透维尔纽斯9月14日 - 欧盟官员称，德国正在制定一项计划，可在不修改欧盟现有法律的前提下，完成欧元区银行业联盟的构建。它可望去除这项自欧元问世以来欧盟最为雄心勃勃计划所面临的一大阻力。

到目前为止柏林一直坚持，如果要把解散或者挽救困境中银行业者的权力从国家转移至欧盟层面，那么需要修改欧盟条约。

若德国一直坚持自己的立场，恐将令问题的解决耗时费力且政治风险较大；而德国总理府官员正在拟定并与欧盟伙伴讨论的折衷解决方案则有望打破僵局。

欧元区迫切需要建立银行业联盟，以恢复对经济的放贷能力、重新增强信心并扶助经济增长，从而令仍处于困境的南欧国家有能力偿还债务。银行业联盟还有助于防止发生新的主权债务危机。

“总理府正在准备一项大选后实施的方案。他们在与欧元区官员就此进行协商，”欧元区一位参与协商的高级消息人士表示。

德国一位高级官员称，德国政府在考虑多个选项，不只一个。这位消息人士称，正式协商要在11月或12月进行，将交给9月22日当选的下届政府处理。计划的选择要取决于共同协商结果。

德国正在进行协商，令欧盟官员受到鼓舞，因为之前德国一直指称存在法律障碍。欧盟一位官员表示，该计划提高了年底前达成协议的可能性，即便立场仍严重分歧。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆周六表示，德国大选后协商将加速，以建立一个机构，可以对欧元区任一银行进行有序重组或关闭。(完)

(编译 徐文焰/李爽 审校 郑茵)

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