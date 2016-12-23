柏林集市袭击案嫌犯在被击毙前曾向意大利警察开枪--警方消息

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透罗马12月23日 - 一名警方消息人士表示，周五稍早被击毙的男子确信是柏林圣诞集市袭击案的嫌犯。他曾被要求出示身份证件，然后就拔枪瞄准警察。
消息人士称，当地时间约3:30分(0230 GMT)，在米兰的Sesto San Giovanni火车站附近，这名24岁的突尼斯裔男子被例行巡逻的警察截停。他开枪并打伤了一名警官，随后被击毙。
一名司法部的消息人士称，意大利警方之前得到信息称该嫌犯可能就在该区域活动。他的指纹证实了他的身份。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。