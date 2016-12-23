柏林集市袭击案嫌犯在被击毙前曾向意大利警察开枪--警方消息

路透罗马12月23日 - 一名警方消息人士表示，周五稍早被击毙的男子确信是柏林圣诞集市袭击案的嫌犯。他曾被要求出示身份证件，然后就拔枪瞄准警察。

消息人士称，当地时间约3:30分(0230 GMT)，在米兰的Sesto San Giovanni火车站附近，这名24岁的突尼斯裔男子被例行巡逻的警察截停。他开枪并打伤了一名警官，随后被击毙。

一名司法部的消息人士称，意大利警方之前得到信息称该嫌犯可能就在该区域活动。他的指纹证实了他的身份。（完）