焦点：柏林圣诞集市卡车冲撞事件给欧洲旅游业再添阴霾

路透柏林12月20日 - 周一傍晚发生的柏林圣诞集市卡车冲撞人群事件，是欧洲旅游业遭受的又一记重创，令近年来吸引着越来越多游客的柏林备受打击。

卡车冲进前西柏林城区的热门旅游胜地，撞向享用着热红酒及节庆食品的人群，造成12人身亡、48人受伤，德国当局称此事看似为蓄意袭击。

今年7月在法国尼斯，一名枪手驾驶重型卡车冲入正在庆祝法国国庆日的人群，导致86人死亡，数十人受伤。

“圣诞集市是柏林等德国城市的一大景点，而这次袭击无疑将对今年底前的到访游客数量构成冲击，”Euromonitor旅游分析师Wouter Geerts说道。

尼斯、去年11月的巴黎、以及今年3月的布鲁塞尔的袭击事件，已打击赴欧洲的旅游需求，尤其是美国、中国和日本的游客。

在对每日1,600万笔订位记录进行分析后，旅游模式预测机构ForwardKeys表示，从2015年11月中至2016年10月中期间，到欧洲旅游的中国人订位已下滑7.7%。

ForwardKeys周二表示，出于对欧洲安全的忧虑，今年迄今至柏林的订位已减少6.6%。但该公司也表示，过去两个月对柏林的订位出现回升，同比增长11%。

**安全举措**

柏林拥有超过60个圣诞市集，城市的历史、精彩的夜生活以及以欧洲一国首都而言相对低廉的消费成本，都是近几年来协助推升游客数量的要素。

根据Euromonitor，2010年以来到柏林的游客数量已增加50%。柏林-勃兰登堡统计局表示，从1月至10月间，抵达柏林的游客数增加2.5%至1,070万人，特别是受到来自英国需求的推动。

根据旅游推广组织柏林旅游会议局(visitBerlin)负责人Burkhard Kieker，11月与12月的数字看起来也相当不错。他表示已与多家酒店谈过，并没有旅客匆促收拾行李离开柏林的迹象。

“继续展示我们的生活方式、我们的热情好客和我们的文化，以表明这些不会被其它行为摧毁，这很重要，”他说道。

柏林是德国失业率最高的地区之一，旅游是推动当地经济的主要动力，在该市购物街区及购物中心的销售中占到40%左右。

德国及欧洲其它地区的当局对周一的袭击作出回应，表示他们会加强圣诞集市和元旦活动的安保措施，将会部署更多警力以及更频繁的巡逻。

出于对受害者的尊重，柏林的圣诞集市周二将继续关闭。警方也表示，他们在接下来几天会设置更多安全屏障。

但Euromonitor的Geerts称，他预测这不会对明年德国和柏林的旅游业带来重大影响。

ForwardKeys创始人Olivier Jager对此表示认同，称：“目前判断昨夜的事件会造成什么影响仍为时尚早，但我们都知道的一件事是：受恐怖袭击影响，游客整体上会比以前少。”(完)