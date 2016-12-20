警方称仍不清楚柏林卡车冲撞人群涉事司机国籍

路透柏林12月20日 - 警方一名发言人称，仍不清楚在柏林圣诞集市驾车冲撞人群的涉事卡车司机的国籍。

警方发言人Thomas Neuendorf告诉记者，涉事司机逃离了冲撞现场，但随后即被逮捕，正在接受警方审问。

他还称，涉事卡车挂波兰牌照，德国官员正在与波兰当局联系。(完)