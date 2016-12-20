警方称仍不清楚柏林卡车冲撞人群涉事司机国籍

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透柏林12月20日 - 警方一名发言人称，仍不清楚在柏林圣诞集市驾车冲撞人群的涉事卡车司机的国籍。
警方发言人Thomas Neuendorf告诉记者，涉事司机逃离了冲撞现场，但随后即被逮捕，正在接受警方审问。
他还称，涉事卡车挂波兰牌照，德国官员正在与波兰当局联系。(完)
(编译 王琛；审校 龚芳)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)