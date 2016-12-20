（修正）德国柏林圣诞市集发生卡车冲撞人群 死亡人数达到九人

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
（更正：补上最后一段漏字“对路透表示”。）
路透柏林12月19日 - 德国警方表示，柏林市中心一处圣诞市集周一晚间发生卡车冲入拥挤人群，造成九人死亡、多达50人受伤。这可能是德国数十年来伤亡最严重的袭击事件之一。
警方在推特上表示，已拘捕一名嫌犯，另外车上一名乘客也在卡车撞向人群时身亡。当时人群聚集在西柏林市中心德皇威廉纪念教堂(Kaiser Wilhelm memorial church)附近的一些木屋周围，这些木屋为现场群众提供酒类及香肠。
“我们听到很响的一声碰撞，”游客Emma Rushton对CNN表示，“然后看见一辆铰接式卡车或是载重卡车的顶部...直接冲进这些摊位与人群。”
这一事件让人们联想起7月发生在法国尼斯的攻击事件，当时一名19岁的突尼斯裔男子驾驶一辆卡车沿着滨海步道，冲撞观赏国庆日烟火的群众，造成86人丧生。伊斯兰国(Islamic State)宣称发动了该次袭击。
警方在现场告诉德国媒体称，这起撞人事件似乎是蓄意行为。
**警方敦促人们不要靠近现场**
一名政府发言人表示，总理梅克尔听取了内政部长和柏林市长的情况简报。警方说没有迹象显示该地区会出现更加危险的情况，并敦促人们不要靠近现场。
“我对在柏林纪念教堂发生的可怕消息深感震惊，”德国外长史坦迈尔说，“许多今天参观圣诞市集的人死了，更多的人受伤。”
卡车在人群应该最为拥挤的时间段驶进市场。在德国和中欧许多地区每年一度的庆祝活动中，此时大人和孩子们会聚集在市场中的传统木屋内，购买食品和圣诞用品。
警车和救护车迅速赶到现场。
Rushton告诉CNN，卡车时速似乎约为40英里(65公里)。问有多少人受伤，她说她在走回酒店途中，至少看到了10名伤者。
柏林画报(Bild Berlin)主编Julian Reichelt对路透表示，目前正在展开大规模的安全行动。(完)
(编译 陈宗琦/张涛；审校 郑茵/李婷仪)
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