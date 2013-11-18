贝卢斯科尼称不再支持联合政府

路透罗马11月16日 - 意大利前总理贝卢斯科尼周六表示，他可能不再支持现任总理莱塔，他也无法迫使现任政府下台。

77岁的贝卢斯科尼因逃税可能被逐出议会，且其所在的中右翼党派自由人民党出现分裂。由内政部长AngelinoAlfano为首的政治团体与贝卢斯科尼分道扬镳，承诺将留在莱塔的联合政府内。

贝卢斯科尼在议会称，他将重建意大利力量党(ForzaItalia)。他表示，将他逐出议会的企图得到莱塔中左翼人民党的支持，意味着2月大选僵局后产生的联合执政局面恐怕难以为继。

Alfano的团体包括30名参议院和27名众议员，应可确保莱塔在议会获得足够的支持票，对此贝卢斯科尼也给予承认。在上月的信任投票中，莱塔依靠自由人民党部分议员的反戈一击才得以过关。

“在我们的23名参议员10月2日作出决定后，目前而言我们没有能力让政府垮台，”贝卢斯科尼说。(完)

(编译 郑茵 审校 王兴亚)

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