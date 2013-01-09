被裁决支付巨额离婚赡养费 贝卢斯科尼猛批法官

路透罗马1月8日 - 意大利前总理贝卢斯科尼周二对裁决他向前妻Veronica Lario支付巨额赡养费的三位女法官发出抨击。贝卢斯科尼称依据离婚协议，他被判向Lario每天支付20万欧元(约合26万美元)。

去年12月28日，意大利《晚邮报》报导称，法院已在圣诞节前就贝卢斯科尼与Lario的离婚案做出裁决，要求贝卢斯科尼向Lario每天支付约10万欧元。贝卢斯科尼1990年与Lario结婚。

这是贝卢斯科尼首次就离婚和解协议发表公开评论。他没有具体解释这一数额的构成，由于他所称的这一数额比上述报导高出许多，不清楚其中是否包括了从两人分居后开始计算的追缴款项。

“他们裁决我每天支付20万欧元，这充分展示了米兰法官们的面目，”贝卢斯科尼接受La7电视频道一个谈话节目的采访时说道。“她们是三位女权主义和共产主义法官。”

他还重申，自1994年进入政坛以来，他就一直遭到意大利法官的迫害，原因就是他们在政治上反对他。

Lario于2009年提出与贝卢斯科尼离婚，指控他与一名17岁女性有染。

贝卢斯科尼称，他正在对这样的和解裁决进行上诉，还表示目前与Lario的关系“很不错”，两人可能以友好方式重新协商离婚协议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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