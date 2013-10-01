贝卢斯科尼阵营内部意见分歧 妨碍其推翻政府大计

* 市场略有反弹，因莱塔有望在信任投票中过关

* 但国内稳定及改革前景受创

* 惠誉警告政治动荡可能导致该国评级被调降

路透罗马9月30日 - 贝卢斯科尼所在的自由人民党周一出现内部不同意见，妨碍其推翻意大利总理莱塔领导的联合政府的计划。

然而，即便莱塔在周三的信任投票中过关，意大利的稳定与改革前景也比以往任何时候都堪忧，因他将面临贝卢斯科尼媒体帝国支持的更强大的反对派。

莱塔过关的希望似乎寄托在大约20位来自贝卢斯科尼政党的参议员身上，这些议员不满贝氏上周六突然决定让该党的几位部长从莱塔政府中辞职。

意大利股市和债市收复部分失地。之前一位自由人民党消息人士告诉路透，如果贝卢斯科尼不软化立场，党内温和派可能准备支持莱塔政府并脱离该党。

不过，这些温和派是否真的准备支持莱塔，仍须拭目以待。他们在周一的自由人民党会议上并未明确表达意见。据议员们描述，贝卢斯科尼在这次会议上呼吁团结，重申必须推动提前大选，并未展开内部辩论。

“我要求进行辩论并做出一些解释，但他们很礼貌地告诉我要等下一回，”自由人民党温和派议员Fabrizio Cicchitto在会后对记者说。他是最初表达对贝氏反对意见的人士之一。

贝卢斯科尼决定让五位部长从政府辞职，使意大利政局陷入动荡，政府无法全面运作，评级机构警告称其主权债信评级面临降级危险。

莱塔在众议院拥有多数优势，需要在参议院也取得多数支持，才能让现任政府继续执政。而自由人民党目前是参议院的第二大政党。

随着罗马的政治斗争日趋激烈，意大利承受越来越沉重的国际压力，评级机构惠誉警告，如果意大利放慢对预算赤字的控制，这场危机可能引发该国BBB+评级被调降。

德国总理默克尔致电莱塔表示，希望意大利恢复政治稳定并继续推进改革，欧元区领导人担心这次危机可能引发全面市场动荡。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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