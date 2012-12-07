贝卢斯科尼暗示将参加总理选举

前意大利总理贝卢斯科尼周三强烈暗示将参加明年的总理选举，宣称他不会允许意大利陷入衰退，并表示“众人要求”他参选。过去几个月贝卢斯科尼一直对是否参选举棋不定，但他对现任总理蒙蒂的经济政策进行了严厉指责。选举将在约四个月以後举行。路透