人民自由党官员：贝卢斯科尼明年将再角逐意总理

意大利媒体引述人民自由党一名高官说法称，贝卢斯科尼将重返政坛，作为该党的候选人参加明年大选。该官员表示贝卢斯科尼的回归意味着该党不会再进行总理候选人的初选。贝卢斯科尼近期对其继任者蒙蒂的节支政策提出抱怨，并公开提出意大利脱离欧元的可能性。