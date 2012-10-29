意大利前总理贝鲁斯科尼因逃税被判四年监禁

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透米兰10月26日电（记者 Sara Rossi）---意大利前总理贝鲁斯科尼因在旗下梅迪亚塞特广播公司（Mediaset）(MS.MI)购买转播权交易中逃税，周五被判处四年监禁。
在最终定罪之前，现年76岁的媒体大亨贝鲁斯科尼还有两次上诉机会。1990年代期间，贝鲁斯柯尼曾三次被定罪，但最後全被更高一级法院驳回。
上诉过程可能十分漫长，贝鲁斯科尼或许不会入狱服刑，除非他在终审中败诉。即使终审败诉，贝氏犯罪时政府颁发过特赦令以防监狱人满为患，届时贝鲁斯柯尼的监禁最多也可能只有一年时间。
贝鲁斯科尼在上述判决下来前证实，他将不会作为自由人民党（PDL）的领袖参加明年的大选，从而结束了其主导意大利政坛近19年的政治生涯。
法官Edoardo d'Avossa在法庭称，2000-2003年期间，贝鲁斯科尼在买卖电视转播权时“逃税数额十分巨大，而且欺诈方式令人瞠目”。
法庭判决书称，贝鲁斯科尼展示了“天生的犯罪能力”。
贝鲁斯科尼接受自己旗下一个电视频道晚间新闻电话采访时称，他决定退出政坛与周五的判决没有关系，并指责法院的判决含有政治动机。
他称上述判决“带有政治性，令人无法容忍”，表明意大利不再是一个民主国家，已变得野蛮和不开化。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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