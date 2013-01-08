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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 8日 星期二 15:07 BJT

贝卢斯科尼放弃参选总理 以与北方联盟结成选举同盟

前意大利总理贝卢斯科尼周一放弃下月竞选意大利总理，以换取与支持地方分权的北方联盟(Northern League)达成结盟协定。此举意图增强中右翼联盟力量，阻止中左翼在2月24日-25日选举中胜出。这项结盟可能不利于建立一个稳定的政府。路透
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