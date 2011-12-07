有关美联储向银行提供大量贷款的报导有误--伯南克

美联储伯南克周二驳斥美联储在金融危机期间向银行提供7.77万亿美元乃至更多贷款报导，称报导存在''惊人误差和错误''。 彭博市场杂志上月发布文章称美联储在2009年3月承诺向银行提供7.77万亿美元贷款,以挽救金融系统。包括《纽约时报》在内的大量媒体引述了这文章。 路透