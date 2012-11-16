伯南克称美国改善中的房市尚未走出险境

路透亚特兰大11月15日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克周四表示,改善中的美国房市仍"远未脱离险境",称过度严格的放贷标准为问题的一部分.

美联储最新一轮购买资产计画的重心放在抵押贷款债券,伯南克称联储将会尽一切所能支撑房市.不过他在这场演说中尽量避免提到具体政策议题.

"尽管有理由对近期房市走向感到振奋,但不应满足于现有进展,"伯南克在"Operation HOPE Global Financial Dignity Summit"上表示.

伯南克提到,收紧核贷标准,是对房价冲顶及随後危机的正确回应.

"不过现在看起来,钟摆似乎已经朝一边甩得过头了,当前过严的放贷标准可能使得信用良好的借款人无法购房,从而放慢楼市的好转、阻碍经济复苏,"伯南克说道.

伯南克周四演说中没有提出任何政策方案,只是详细介绍已经采取的诸多措施.(完)

--编译 张明钧;审校 郑茵

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