伯南克称美国改善中的房市尚未走出险境

摩根大通等30多家企业组建联盟 合作开发区块链技术
路透纽约2月27日 - 摩根大通、微软、英特尔(Intel)及其他二十几家公司组建联盟，联合开发标准和技术，使企业更易于使用区块链代码平台以太坊(Ethereum)。这是大企业推广区块链技术、向分布分类账系统迈进的最新行动。
路透亚特兰大11月15日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克周四表示,改善中的美国房市仍"远未脱离险境",称过度严格的放贷标准为问题的一部分.
美联储最新一轮购买资产计画的重心放在抵押贷款债券,伯南克称联储将会尽一切所能支撑房市.不过他在这场演说中尽量避免提到具体政策议题.
"尽管有理由对近期房市走向感到振奋,但不应满足于现有进展,"伯南克在"Operation HOPE Global Financial Dignity Summit"上表示.
伯南克提到,收紧核贷标准,是对房价冲顶及随後危机的正确回应.
"不过现在看起来,钟摆似乎已经朝一边甩得过头了,当前过严的放贷标准可能使得信用良好的借款人无法购房,从而放慢楼市的好转、阻碍经济复苏,"伯南克说道.
伯南克周四演说中没有提出任何政策方案,只是详细介绍已经采取的诸多措施.(完)
--编译 张明钧;审校 郑茵
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