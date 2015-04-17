美国金融：贝南克将担任对冲基金Citadel高级顾问--纽约时报

路透4月16日 - 纽约时报周四报导，前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克已经同意担任对冲基金Citadel的高级顾问。Citadel由亿万富豪Kenneth Griffin成立，管理着250亿美元资金。

贝南克去年卸任美联储主席，纽约时报称他将在全球经济和金融问题方面向Citadel的投资委员会提供建议，并会见该基金的投资者。

因不在美国常规工作时间，路透未能立即联系到Citadel或贝南克置评。

随着基金规模增长，大型对冲基金越来越多地聘请前央行官员和其他政府官员任职。(完)