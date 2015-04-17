美国金融：贝南克将担任对冲基金Citadel高级顾问--纽约时报

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透4月16日 - 纽约时报周四报导，前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克已经同意担任对冲基金Citadel的高级顾问。Citadel由亿万富豪Kenneth Griffin成立，管理着250亿美元资金。
贝南克去年卸任美联储主席，纽约时报称他将在全球经济和金融问题方面向Citadel的投资委员会提供建议，并会见该基金的投资者。
因不在美国常规工作时间，路透未能立即联系到Citadel或贝南克置评。
随着基金规模增长，大型对冲基金越来越多地聘请前央行官员和其他政府官员任职。(完)
(编译 杜明霞；审校)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
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