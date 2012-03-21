伯南克称美国乐见欧洲金融压力减轻

* 如果债务危机恶化,美联储将在需要时采取行动--伯南克

* 美国银行业因出售CDS而面临的风险已获得充分对冲--伯南克

路透华盛顿3月20日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周二表示乐见欧洲金融困境已有所缓和,但补充道,美联储将准备好在形势再次恶化时采取行动.

"在过去几个月中,欧洲的金融压力有所减轻,令包括美国在内的全球金融市场基调改善."伯南克在周三国会证词的准备稿中称.

伯南克表示,美国金融机构针对欧洲主权违约风险出售的信用违约互换(CDS)可能令其遭遇损失.不过他还称,美国大型银行面临的风险不大.

"这些(CDS)销售已被所购买的保护充分抵消,意味着在欧洲发生主权违约时,美国金融机构将成为CDS支付的净接受方,"伯南克表示.

自从处於欧债危机中心的希腊与债权人达成协议,以削减其庞大债务负担以来,欧元区金融市场已离开崩溃边缘.不过,希腊和其他几个欧元区国家仍在努力大幅削减财政预算,并艰难推进经济改革,以令其经济更具竞争力.

伯南克将在美国众议院监督委员会作证词时表示,欧洲决策者必须继续推进财政改革,从而令最近的相对平静期得以持续.

他称,"危机的全面解决需要进一步强化欧洲银行系统,大幅扩大金融支持或'防火墙,'……严格来说,需继续致力於促进经济成长并提高竞争力,同时减轻外部失衡状况."

伯南克重申美联储保持美国金融体系稳定的承诺,即使欧洲危机卷土重来.

"美联储将继续密切监视形势发展,与国内的金融机构和外国同行展开合作,以提高美国金融系统的抗压能力,并准备好在必要时,利用我们手中的工具帮助稳定美国市场."伯南克表示.

伯南克将与美国财政部长盖特纳一同作证.周二在面对美国众议院金融服务委员会时,盖特纳对欧洲将重点过多地放在短期预算削减上提出了警告.

"财政整合应是以多年逐步改革的方式渐渐进行."盖特纳表示.

"如果每次经济成长令人失望时,政府就被迫立刻缩减支出或提高税收以弥补成长疲弱形成的赤字缺口,就有可能形成一种撙节措施扼杀经济增长,然後实施进一步节支措施的恶性循环."盖特纳补充道.他将在周三表达同样的看法.(完)

--编译 洪曦/王翔琼;审校 徐文焰

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