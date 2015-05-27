金融市场及资产价格并无过度波动--伯南克

路透首尔5月27日 - 前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克周三表示，美国房地产及金融市场并无过度波动迹象，但他抨击美国国会未能通过国际货币基金组织(IMF)改革措施。

伯南克在首尔一场民间论坛的公开专访时亦表示，如果美联储调升利率，将是好消息，因为这代表美国经济已经够强。

“只要金融体系稳健，即使价格有所波动也无碍。我并未见到任何过度情况，”伯南克被问及是否担心美国资产价格泡沫时表示。(完)

(编译 蔡美珍；审校 许娜)

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