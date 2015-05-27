金融市场及资产价格并无过度波动--伯南克

日本央行总裁黑田东彦称目前不考虑如何调整政策组合
日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。
路透首尔5月27日 - 前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克周三表示，美国房地产及金融市场并无过度波动迹象，但他抨击美国国会未能通过国际货币基金组织(IMF)改革措施。
伯南克在首尔一场民间论坛的公开专访时亦表示，如果美联储调升利率，将是好消息，因为这代表美国经济已经够强。
“只要金融体系稳健，即使价格有所波动也无碍。我并未见到任何过度情况，”伯南克被问及是否担心美国资产价格泡沫时表示。(完)
(编译 蔡美珍；审校 许娜)
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日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。
路透新德里5月9日 - 一名消息人士周二透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)6月将削减对亚洲用户的原油供应量约700万桶，因沙特根据全球协议减产，且在夏季用电高峰来临之际，减少原油出口以满足国内需求。
周日的法国总统选举尘埃落定，2017年的欧洲政治风险问题似乎就此告一段落，资产管理公司现在转为聚焦政策制定者何时缩减数以万亿欧元计的刺激计划。决策者当初通过这种刺激计划向金融市场注入大量资金来扶持经济。