伯南克称需看到经济动力进一步增强 美联储才会降低刺激力度

* 伯南克陈述美联储购债计划带来的裨益

* 称是否结束购债取决于经济状况

* “未来几次会议”中某一次可能决定削减购债规模

* 伯南克称“通胀率过低”

路透华盛顿5月22日 - 美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克周三表示，联储的货币刺激举措正在帮助美国经济复苏，但央行需要看到经济前行动力增强的进一步迹象，才会降低刺激的力度。

他在国会表示，如果经济将可以保持成长动力，那么央行“未来几次会议”中的某一次有可能决定缩减目前每月850亿美元的购债规模。

但周三公布的美联储最近一次会议记录表明，这个门槛仍然相当高。

“许多与会者指出，在放慢购债步伐之前，需要看到(就业市场)继续改善、对经济前景的信心增强，或下档风险消退，”联储的4月30日至5月1日会议记录显示。

伯南克的证词陈述显示当前美联储并没有撤出最新一轮购债行动的意愿，他强调了失业和通胀方面的潜在高昂代价。失业率持续高于美联储目标，而通胀率则低于目标水平。

“货币政策正在带来明显好处，”他对国会联合经济委员会表示，指出消费者的汽车和房屋支出强劲，家庭财富也有所增加。

“货币政策也帮助抵消了刚刚显现的通缩压力，阻止通胀率进一步低于(美联储的)2%长期目标。”

但金融市场关注美联储今年稍晚缩小购债规模的可能性。标普500股指.SPX因此收低0.8%，美元指数.DXY触及近三年高位，公债市场大跌。10年期美国公债收益率(殖利率)重回2%上方，触及3月中旬以来最高水平。

美联储现每月购入450亿美元美国公债和400亿美元抵押支持债券，旨在压低借贷成本，以此刺激投资、雇佣和经济成长。这是美联储自2008年末将利率调降至近零水平后，第三次实施资产购买计划，即量化宽松。

“我认为尽管美联储对于经济已经触底感觉更有信心，但他们还没有准备好结束量化宽松和经济支持措施，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。

**未达目标**

伯南克表示，美联储密切关注的主要通胀指标在3月仅较上年同期上涨1%，是央行2%目标水平的一半。

他称其中部分原因在于能源价格下滑，但也出现更多广泛的通货紧缩迹象。

伯南克表示，联储已准备好根据经济状况扩大或缩小购债规模，一如美联储在5月1日政策会议结束后发表的声明所述。

“如果经济持续好转，而且我们也有信心复苏会持续，那么在未来几次会议上，我们有可能放慢购债步伐，”他说。

“如果我们这么做，并不意味着我们的目标会自动转向完全解除购债计划。相反地，我们将把目光放长远，关注于经济形势的变化，可能会加快或放缓购债进度。”

美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.5。虽然失业率已从10%的峰值降至7.5%，但就像伯南克所说的，仍“远高于较长期的正常水平。”

近来公布的经济数据好坏不一。就业增长、零售销售和楼市数据均展现出了一些活力，但工业产出仍在萎缩。

伯南克称，美国经济所面临的阻力，包括欧债危机等已有所减弱。但他称，美国大幅收紧政府预算对经济增长所构成的拖累太大，以致于联储难以完全弥补。

伯南克对该委员会表示，美联储意识到在过长的时间里维持过于宽松的货币政策，助长资产泡沫所带来的风险。不过他说，联储相信主要资产价格仍符合经济的基本面。

此外，他还就过早退出刺激政策将带来的风险发出了警告。

“过早收紧货币政策可能使利率暂时上升，此外还带来经济复苏放慢或夭折的巨大风险，通胀率也有可能进一步下降，”伯南克表示。

他暗示，当最终需要收紧货币政策时，美联储可能不会卖出部分抵押贷款支持债券(MBS)。“我个人相信，我们也许在退出时不需要出售任何MBS，”他说。

**目前降低刺激力度为时过早**

纽约联邦储备银行总裁杜德利在另一个谈话场合强调，经济形势不确定意味着现在决定是否减少美联储的购债规模还为时过早。

“我认为，等到三四个月之后，我们对于‘经济是否强劲到足以克服财政拖累’这一问题将有更好的认识。”杜德利在接受彭博电视采访时表示。此次采访是在周二进行，但周三才播出。

杜德利补充说，“如果经济真的改善，且就业市场继续好转”，在秋季之前缩减购债规模是有可能的。

联储最新会议记录称，数位官员表达了意愿，如果有迹象表明“经济成长足够强劲且能够持续”，最早可以在6月18-19日会议上决定减少购债规模。但如何衡量经济形势的好转，以及是否有可能达到门槛要求，与会者的看法存在分歧。

当被问及美联储是否会在9月2日劳工节之前放缓购债步伐时，伯南克的回答很简单：“我不知道。”(完)

(编译 郑茵/梁睿雪/兰秀娟 审校 徐文焰/张涛/张荻/侯向明)

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