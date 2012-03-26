伯南克称美经济需加快增长以进一步降低失业率

* 伯南克称就业升温可能只是暂时的

* 失业大多是由经济周期因素而非结构性原因所造成

* 市场认为伯南克的讲话强化了低利率预期

路透华盛顿3月26日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周一为该央行的极低利率政策辩护,称美国经济需要加快增长,来进一步降低失业率.

尽管未就联储是否将积极推出第三轮购债计划给出暗示,但伯南克还是明确表示,在积极应对经济深度衰退後,联储不急於逆转政策立场.

美国失业率已从去年夏季的9.1%降至8.3%,伯南克称这一进展与相当温和的经济增长步伐"有些不同步".

他说,失业率的下降可能说明经过衰退期间异常严重的裁员後,企业在努力恢复雇佣人数.如果情况的确如此,则这一进展将会停滞.

"当这一转变完成後,要实现失业率进一步大幅下降,可能就要仰赖生产和消费者及企业需求更快速扩张,而持续的宽松政策可以为这一变化提供支撑."伯南克在全美商业经济协会(NABE)表示.

美国股市攀升,三大指数涨幅均超过1%,伯南克的讲话令美联储可能进一步购买公债的希望升温.美元兑欧元下滑,不过美国公债价格亦下跌,因欧债危机引发的忧虑缓解,削弱了避险买需.

三菱东京银行分析师Chris Rupkey在出席全美商业经济协会(NABE)会议之余表示,"研读(伯南克讲话的)字里行间,似乎他向着讨论采取进一步举措又推进了一步."

在最近的两次会议上,美联储表示其至少在2014年年底前都有可能维持近零利率,不过稳定的就业增长等乐观经济数据,已使投资者押注最快将在明年中有所行动.

伯南克的讲话似乎旨在降低这些预期.

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**买债前景**

美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3%,不过预期今年第一季将放缓至低於2%.去年全年经济增长率只有1.7%,通常不足以降低失业率.

尽管就业市场出现改善迹象,但低迷的经济需求仍令人们寄望美联储能加大购买公债.

这项政策确实受到批评,包括美联储内部亦有人反对.费城联邦储备银行总裁普洛瑟周一称,各国央行不应具有无限制的购买资产能力,因为这样会打破货币和财政政策制定的传统界限,并让政府通过通胀效应来减轻债务负担.

普洛瑟在巴黎一会议上表示,"赋予央行大量的决定权,期望他们能够医治我们的经济创伤,或替代我们所缺乏的财政纪律,这是一条危险的道路."

这种不满以及对经济前景的不同看法,导致政策制定者对正确的路线存在严重的分歧.

虽然有些官员力主进一步放松货币政策,且有人认为2016年前不需要升息,但少数的强硬派认为美联储应该在今年扭转政策.分析师表示,伯南克可能是中间派,并不急於决定是否需要扩大买债规模,但坚持认为加息可以等到2014年.

伯南克重申了对长期失业的关切,他表示这可能使劳动者技能萎缩,但不赞同失业可大部分归咎於经济转型令劳动者技能过时的观点.若这种情况属实,美联储可能需要提早而非推迟收紧政策.

他称,"总需求持续低迷,可能是主要因素.所以美联储的宽松政策,为需求和复苏提供支撑,也应能帮助削减长期失业."(完)

--编译 徐文焰/孙茉莉/张荻; 审校 程琳/郑茵

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