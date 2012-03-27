伯南克称现在宣称美国经济复苏取得胜利还太早

* 伯南克对经济前景态度审慎,警告勿感到自满

* 伯南克称就业和房屋市场仍面临挑战

* 或需更多政策宽松--罗森格伦

* 费希尔称不希望进一步放宽政策

路透华盛顿3月27日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克周二指出,现在宣称美国经济取得胜利还为时过早,他并警告勿因前景转佳而在制定政策上感到自满.

"我们尚未来到可完全自信认为料能顺利实现充分复苏的地步."伯南克在罕见的公开访问中告诉美国广播公司(ABC)新闻.

他欣见失业率下降,以及受债务重创的欧洲金融压力正在缓解的迹象,但也表示失业仍处在令人烦恼的高位,且房屋市场依然疲弱.

"我认为不要自满确实很重要.我们还有很长的路要走,很多工作要做,我们将继续进行."

被问及美联储是否考虑进一步的行动以刺激增长时,伯南克表示联储不会排除任何选项.然而他并未暗示即将推出另一轮购债计画.

伯南克在周一的讲话中称,美国经济需要加快增长,来进一步降低失业率.这些言论带动股市上涨,因投资者押注美联储或许计划推出新一轮货币刺激措施.

股市周一上涨,市场对伯南克讲话看法乐观,认为其预示美联储将会采取进一步措施降低借款成本,且交易商预期美联储首次升息的时间将推迟至2013年10月,一周前还预期将会在2013年7月.

美国2月失业率已降至8.3%,去年8月为9.1%,美联储官员认为失业率下滑走势与经济增长仍乏力的状况并不相称.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二赞同需要加快经济增长以促进就业,不过他明确表示反对进一步放宽货币政策.费希尔对货币政策持强硬立场.

属於政策温和派的波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称,如果经济增速放缓程度超过预期,美联储应进一步放松政策.费希尔和罗森格伦今年在美联储决策委员会均没有投票权.

美联储在上两次会议後表示,可能至少在2014年底之前都将维持隔夜利率在近零水准.伯南克称,这是央行的最佳估计,而不是一个保证.

就业创造的步伐加快已引燃美联储可能不久将加息的臆测.过去三个月中,美国每月均新增逾20万个就业岗位.

但伯南克在周一演讲及周二接受采访时,似乎均打压了上述预期.

"现在宣称取得胜利还太早,"伯南克对美国广播公司(ABC)表示,"我们需要保持谨慎,确保经济持续改善."(完)