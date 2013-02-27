伯南克称美联储刺激政策收益明显 淡化潜在风险

奥朗德称法国面临非常高的恐怖主义威胁
法国总统奥朗德周二表示，法国面临非常高的恐怖主义威胁。之前一名法国警官在家门口被一名持刀者杀害，还在家里发现了其伴侣的尸体，“伊斯兰国”的Amaq通讯社称，“伊斯兰国”对此事件负责。奥朗德称，杀害警察事件绝对是一次恐怖袭击。路透
美联储主席伯南克周二在国会为其货币刺激政策作了有力的辩护，此举缓解了金融市场对美国可能提前撤出购债计划的担忧。伯南克称，美联储知晓经济刺激政策可能带来的风险，但这些风险目前似乎并不严重，且美联储拥有及时退出货币刺激政策所需的所有工具。路透
法国总统奥朗德周二表示，法国面临非常高的恐怖主义威胁。之前一名法国警官在家门口被一名持刀者杀害，还在家里发现了其伴侣的尸体，“伊斯兰国”的Amaq通讯社称，“伊斯兰国”对此事件负责。奥朗德称，杀害警察事件绝对是一次恐怖袭击。路透
中国股市沪综指周一收挫3.2%，创三个半月最大单日跌幅。分析师指出，假日期间海外金融市场避险情绪明显升温，受此影响，今日大盘低开低走，尾盘加速跳水。另外管理层近日再次表态，促进价值投资理念形成，表明有意挤压市场泡沫，对传媒、影视板块等部分高估值品种造成明显压力，今日创业板领跌令场内人气再次受挫。上证A股今日成交1,981亿元人民币，上日为1,771亿元。路透
美国民主党总统参选人希拉里周二宣称赢得民主党总统候选人提名战。希拉里将此视为美国历史的里程碑，称这是美国历史上女性首次成为主要政党的总统候选人。白宫称总统奥巴马已致电希拉里，祝贺她赢得民主党总统候选人提名所需票数。路透