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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 27日 星期三 13:54 BJT

伯南克称美联储刺激政策收益明显 淡化潜在风险

美联储主席伯南克周二在国会为其货币刺激政策作了有力的辩护，此举缓解了金融市场对美国可能提前撤出购债计划的担忧。伯南克称，美联储知晓经济刺激政策可能带来的风险，但这些风险目前似乎并不严重，且美联储拥有及时退出货币刺激政策所需的所有工具。路透
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