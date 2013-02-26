伯南克称联储刺激举措带来的裨益显而易见 大规模减支威胁复苏

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透华盛顿2月26日 - 美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克周二在国会作证时极力为美联储购债刺激举措进行辩护,称刺激举措带来的裨益明显超过了可能出现的成本.
伯南克还敦促国会议员避免将于周五开始生效的大规模减支举措,他警告称,自动减支,加上之前生效的加税举措将给经济复苏造成"重大阻力".
伯南克称,决策者已经认识到美联储对经济的异常支撑措施可能带来的风险,其中包括可能使公众对美联储有序退出刺激举措的能力失去信心,以及低利率可能导致一些关键市场出现波动.
但他指出,从目前来看,这些风险并不严重,他还表示,美联储有在必要时及时撤走货币支持举措的所有工具.
伯南克在参议院金融委员会进行有讲稿的作证陈述时表示,"从这方面来看,我们并不认为刺激举措使部分金融市场冒险意愿增强所带来的潜在成本,超过了促进经济更强劲复苏,使就业更快速增长所带来的裨益."(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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