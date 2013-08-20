伯南克缺席 全球央行官员本周年会份量将降低

美联储主席伯南克7月10日在马萨诸塞州出席会议的图片。 REUTERS/Dominick Reuter

路透华盛顿8月20日 - 全球央行官员本周将齐聚美国怀俄明州的杰克森霍尔，但仅此一次，美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席不会到场，这意味着本次的央行官员年度会议不大可能搅坏华尔街交易员的夏季假期。

美联储主席伯南克打破25年来的传统，拒绝了杰克森霍尔年会的邀请，副主席叶伦也只会出席一个小组讨论。叶伦被认为是2014年1月取代伯南克的最有力人选。

这样一来，会议开幕将不会有美联储的主旨讲话，而美联储以慎重方式透露未来美国货币政策变动的可能性也大大降低。

之前几年，伯南克都曾利用这一场合传达讯号，使金融市场能准备迎接美联储政策立场的转变。

“在过去，会议能传出消息是因为主讲人处于显要的政策地位，而今年...份量似乎要减轻了，”Northern Trust的首席分析师Carl Tannenbaum表示。

尽管不出席会议，伯南克也很可能成为会议间隙的重要讨论话题，与会者将揣测他的继任人选。美国总统奥巴马已经表示，叶伦及其前经济顾问萨默斯都是这一职位的首要候选人，他将在秋季就此做出决定。萨默斯也不会出席这次会议。

分析师们预测，美联储料在下个月会议上决定开始缩减每月购债计划。不过相对于从怀俄明州与会者的言论找到指引，分析师们将凭藉周三发布的美联储7月会议记录来调整预期。

也就是说，由堪萨斯城联储主办的杰克森霍尔会议，仍是探寻全球央行最新思路的最佳场所。

今年的会议聚焦在非传统货币政策，以及量化宽松、前瞻指引或这两者并用，能否提供决策者在利率已降至近零水准之下实现最大效果。

此次会谈召开之前几周，恰是英国央行和欧洲央行(ECB)继美联储之后，就低利率可能维持多久的问题提出指引，因此时机恰到好处。

令人遗憾的是，英国央行总裁卡尼和欧洲央行总裁德拉吉今年都不会参加会议。不过日本央行总裁黑田东彦将会出席，英国央行副总裁宾恩和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧亦将与会。

杰克森霍尔会议场所位在大提顿山脉(Grand Teton)山脚，地处偏僻，一直是个很有吸引力的景点，特别是对那些喜爱徒步旅行或在附近以飞绳钓着称的斯内克河(Snake River)垂钓者来说更是如此；前FED主席沃克尔曾数次来此出席会议。

但就政策观点而言，伯南克周五早晨的会议开场评论过去总是聚光灯焦点。

尽管与会的联储高层官员将在会议间隙向记者发表一些评论，但这回，那样的闲聊不太可能让外界对政策预期作出清晰的推论。

事实上，美联储已释出大量讯息，让金融市场为今年稍晚削减每月850亿美元购债规模作出准备。

经济分析师预测美联储将在9月17-18日的政策会议采取行动，但会先观察9月6日出炉的8月就业报告，以视经济力度是否已足以迎接美联储的政策行动。

他们也将仔细检视上个月的会议记录，从中寻找美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月行动的意向强度如何。伯南克曾说，他预计只要经济一如预期改善，将在2014年中之前撤走第三轮量化宽松(QE3)。(完)

(编译 隋芬/洪曦/张若琪 审校 李婷仪/艾茂林)

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