伯南克警告称若年底前不解决财政危局 或损及美国经济复苏

路透华盛顿5月10日电---国会助理表示,美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周四在一场秘密会议上提醒国会议员,如果年底前不能解决自动削减支出及增税方面的问题,就可能损及本已脆弱的经济复苏.

美联储主席一再发出警告,如果放任国会对所谓"财政危局(fiscal cliff)"采取不作为的姿态,就可能打压经济成长.

"非常重要的是,如果财政当局不采取任何行动,面对规模如此之大的财政危局,我认为,美联储绝对没有任何抵御此危局冲击经济的能力,"伯南克上月在新闻发布会上称.

参议院助理称,伯南克受国会议员邀请在午餐会上对参议院民主党人士发表了大约10分钟的讲演,随後便接受提问.

白宫工作人员称,伯南克并未对国会议员讲未公开讲过的话,他的警语并没有比过去说法更为黯淡.

"只要有常识的人,就会对财政危局感到忧心,"美国参议院起草税制相关议案的财务委员会主席鲍卡斯向National Journal表示.National Journal率先报导了是次会议.

国会议员年底前要应对一系列颇具争议的财政问题.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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